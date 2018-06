Rechter legt 18 jaar cel en tbs op voor moord op taxichauffeur Spaubeek

De rechter oordeelde vrijdag dat de 46-jarige Van K. de jonge taxichauffeur uit Maastricht met voorbedachten rade heeft doodgestoken. De officier van justitie eiste eerder vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Anders dan de rechter ging het OM niet uit van voorbedachten rade.

Magomadov werd in mei 2017 bij een beroving met messteken om het leven gebracht in het Limburgse Spaubeek. De taxi van Magomadov werd besmeurd met bloed teruggevonden langs de A12 bij Zevenhuizen. Van K. werd kort daarna onder het bloed in de buurt van het voertuig opgepakt.

Van K. wilde de taxichauffeur beroven van zijn taxi en geld. Toen dit onder bedreiging van een mes niet lukte, stak hij Magomadov neer.

Van K. liet de taxichauffeur volgens de boordcomputer van het voertuig na vertrek uit Maastricht eerst een uur door Limburg rijden, waarna de rit eindigde in Spaubeek. De rechter oordeelt hierom dat Van K. meerdere gelegenheden had zich te beraden voor hij de chauffeur doodstak. De rechtbank heeft daarom een hogere celstraf opgelegd dan het OM eerder eiste.

De rechtbank gaat niet mee in de eerdere de verklaring van Van K., dat Magomadov hem met een mes aanviel na onenigheid over de prijs van de taxirit. Van K. zei eerder tegen de rechtbank dat hij uit noodweer het mes van de chauffeur afpakte en op hem instak.

Schadevergoeding

Naast het uitzitten van de celstraf moet Van K. ook een schadevergoeding betalen wegens de grote psychische gevolgen bij de ouders, broers en zussen van Magomadov. Zijn familie is emotioneel zwaar getroffen door de wijze waarop de jonge chauffeur is vermoord en achtergelaten in het bos.

Van K. heeft al eerder een celstraf van 4,5 jaar uitgezeten. Hij was veroordeeld voor een overval en wegens het bedreigen van een taxichauffeur.