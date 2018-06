Specialisten onderzoeken verdachten die van balkon vielen in Breda

Advocaten van de twee mannen vroegen de rechtbank om schorsing van het voorarrest, omdat hun verwondingen te erg zouden zijn om in detentie te behandelen. De rechtbank wil dat een specialist ze onderzoekt. Daarna kan de rechtbank besluiten of ze buiten detentie behandeld moeten worden of niet.

De agenten deden afgelopen januari een routinecontrole van de auto van de verdachten, waarna ze op de vlucht sloegen. De mannen, van 26 en 27 jaar oud, stopten bij de flat aan de Roeselarestraat en renden naar binnen. In de auto vonden agenten een onbekend aantal handvuurwapens.

De twee werden gearresteerd nadat ze de flat van een 25-jarige Bredanaar in waren gevlucht. Daarbij zouden ze van het balkon op de derde verdieping zijn gesprongen of gevallen. Daarbij raakten ze zwaargewond.

Na de arrestatie vond de politie het lijk van de bewoner met twee kogelgaten in het hoofd. De verdachten ontkennen bij de dood betrokken te zijn.

De volgende zitting is op 5 september.

Complicaties

Verdachte Azzedine A. verscheen vrijdag in een rolstoel in de rechtbank. Hij is geopereerd, maar die operatie is niet gelukt, zo vertelde hij. Er zouden complicaties zijn opgetreden en een bot steekt nog altijd uit. Verdachte Anel B. heeft last van zijn heup, waardoor hij nog altijd moeilijk loopt.

A. en B. stellen niets met de moord te maken te hebben. Ze zouden onbekenden in de auto van het slachtoffer hebben zien rijden toen ze zelf op inbrekerspad waren. Ze namen de auto over en wilden die terugbrengen naar het slachtoffer.

In de auto bekeken ze de vuurwapens in de tas van de Bredanaar. Dat verklaart volgens hen hun DNA op het pistool en de revolver. De politie vond de tas met wapens in de auto na de vondst van het lichaam.

Het slachtoffer was overigens zelf ook verdachte in verschillende strafzaken. Hij zou hebben geschoten bij een hotel en in de zogenoemde 'Rabobende' zitten die mensen overviel die net een groot geldbedrag hadden opgenomen. Die bende zou zijn getipt door medewerkers van de bank.