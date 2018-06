Man opgepakt na vondst overleden vrouw (70) in brandende flat Utrecht

Het slachtoffer is een zeventigjarige vrouw. De man die vastzit is ook zeventig jaar oud, aldus de politie.

De agenten doen nog geen uitspraken over de doodsoorzaak van het slachtoffer. Ook is nog niet bekend of het gaat om de bewoonster van het appartement. De man is vermoedelijk wel de bewoner van de woning. Hij zit in beperkingen vast, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Bij de brand aan de Marshalllaan raakte een agent zwaargewond. Hij rukte uit na de brandmelding om mensen te evacueren, maar kon via het trappenhuis de flat niet meer verlaten vanwege de hevige rookontwikkeling. Daardoor moest hij naar buiten klimmen. Vanuit een raam heeft hij zich naar beneden laten vallen.

De agent heeft onder meer beide hielbenen gebroken. Hij ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. De brand en explosie vonden plaats op de eerste verdieping van het pand.

