Agent nog zwaargewond in ziekenhuis na brand en explosie in Utrecht

Dat meldt een politiewoordvoerder vrijdagochtend. Volgens RTV Utrecht heeft de agent zijn benen gebroken, maar dit kan de politie niet bevestigen.

De explosie vond plaats op de eerste verdieping van het gebouw. In een van de appartementen is later een lichaam gevonden. Waardoor het slachtoffer overleden is en wie het is, kan de politie nog niet zeggen.

Volgens de regionale omroep was er in de flat een vrouw van ongeveer zeventig jaar neergestoken en was er daarna een explosie in de woning aan de Marshalllaan. De politie wil dit niet bevestigen. Het AD meldt dat er donderdagavond een verdachte is aangehouden.

De agent rukte uit na de brandmelding, maar moest naar buiten klimmen om zichzelf in veiligheid te brengen. Hij liet zich via een raam naar beneden vallen, waardoor hij ernstig gewond raakte.

De politie verwacht vrijdag met meer informatie te komen.