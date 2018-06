Moeder wijst vader baby Hannah aan als schuldige van ontvoering

Dat heeft haar advocaat, Yehudi Moszkowicz, vrijdag duidelijk gemaakt tijdens een inleidende zitting in de zaak tegen de ouders van Hannah. Rowan S. (26) en Kim de L. (26) worden verdacht van het onttrekken van het kind aan het bevoegd gezag, eind februari van dit jaar.

S. wordt daarnaast ook vervolgd voor mishandeling van de pleegmoeder. Hij zou de vrouw tegen haar borstkas hebben geslagen bij het ontvoeren van het meisje in Eersel.

De pleegmoeder stond op het punt boodschappen te gaan doen toen Hannah op 26 februari uit de Maxi Coso gerukt werd en mee werd genomen. Er werd direct groot alarm geslagen en de ouders konden uiteindelijk later die dag op een vakantiepark in het Duitse Bad Bentheim worden aangehouden, zo'n 20 kilometer ten oosten van Enschede.

Invloedssfeer

Volgens Moszkowicz had S. zijn partner verteld dat hij van zijn advocaat te horen had gekregen dat Hannah opgehaald kon worden. Ze zou volledig onder zijn "invloedssfeer" leven en "gemanipuleerd" worden, aldus Moszkowicz. De twee zijn niet meer bij elkaar.

De advocaat las een passage voor uit een e-mail van de pleegmoeder, die schreef dat de rechtbank De L. ook als slachtoffer moest zien. "Wij (pleegouders, red.) hebben het gevoel dat Rowan Kim in haar macht had", las Moszkowicz voor.

De rechtbank besloot vrijdag dan ook de pleegmoeder te horen. Ook S. zelf en de moeder van De L. zullen als getuigen worden gehoord.

Portugal

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de ontvoering gepland was en dat ook de vrouw hierbij betrokken was. "Of zij onder de invloedssfeer van S. verkeerde, doet er niets aan af dat er ook van haar kant sprake van opzet was", aldus de officier.

"Daarnaast is haar telefoon op de parkeerplaats in Eersel gevonden en daarop zijn zoektermen achterhaald als vluchten voor jeugdzorg, jeugdzorg Portugal, emigreren naar Portugal, kosten van leven in Portugal", vervolgt hij. Ook het vakantiehuisje in Duitsland was onder een valse naam geboekt.

Volgens de advocaat van de man, Remko Oerlemans, was er geen sprake van opzet, maar van een "handeling uit emotie". Hij zegt dat zijn cliënt weet dat "hij zijn eigen ramen heeft ingegooid als het gaat om het op korte termijn zien van baby Hannah." S. zei dat hij het verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd.

Het kind verblijft op dit moment op een geheime plek bij een pleeggezin.

Mishandeling

Hannah werd toen ze net 1,5 maand oud was uit huis geplaatst nadat er een vermoeden was dat het meisje mishandeld werd. Hannah had gebroken ribben, een gebroken enkel en meerdere blauwe plekken. Er loopt nog steeds onderzoek naar de mishandeling. De ouders hadden onder begeleiding contact met hun dochter.

Volgens Moszkowicz heeft de moeder de blauwe plekken zelf geconstateerd en is ze toen naar het ziekenhuis gegaan, waar ze van de verwondingen hoorde. Zij zegt er geen weet van te hebben gehad. De vrouw zei te hopen naar huis te kunnen en alles weer op de rit te krijgen.

Mogelijk worden deze zaken tegelijk behandeld. De inhoudelijke behandeling is op 7 september.