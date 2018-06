Dutchbatters staken miljoenenclaim tegen Defensie

In totaal 230 voormalige Dutchbatters hoopten met de massaclaim eerherstel af te dwingen. Ze eisten 1.000 euro voor elk jaar dat is verstreken sinds de val van Srebrenica in 1995. Een drukmiddel om Defensie de ernst van de situatie in te laten zien, aldus Ruperti tegen De Telegraaf.

Vorige week meldde minister van Defensie Ank Bijleveld in de Veteranennota 2017-2018 dat Defensie inzicht wil krijgen in de problemen die een deel van de Dutchbat III-veteranen door hun uitzending ruim twintig jaar na dato nog steeds ervaart.

Volgens Defensie zijn de veteranen nauw betrokken bij het onderzoek. ''Een onderzoek dat duidelijk moet maken wat Defensie nog meer kan doen aan erkenning en zorg voor deze groep veteranen. Defensie hoopt dat dit hen helpt bij het verwerken van wat hen destijds is overkomen'', aldus een woordvoerder vrijdagochtend.

De oplossingen waarmee de onderzoekers moeten komen, moeten volgens de minister "recht doen aan de behoeften van veteranen", zo staat in de nota.

Enclave

Dutchbat III opereerde in 1995 in VN-verband in de enclave Srebrenica toen dezes werd ingenomen door de Bosnische Serviërs. Die doodden uiteindelijk bijna 8.400 moslimmannen en -jongens.

De advocaat meldde eerder dat de veteranen onherstelbare schade op sociaal, emotioneel en financieel gebied hebben ondervonden, omdat Dutchbat III jarenlang verantwoordelijk is gehouden voor het falen van de missie. De regering heeft pas naderhand erkend dat het een missie was die "op voorhand al onuitvoerbaar was".