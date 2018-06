Amsterdams kantoorpand met raketwerper beschoten

Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Wel is er een ruit van het pand aan de Teleportboulevard gesneuveld, meldt de politie aan NU.nl.

Even na 23.00 uur werd een harde knal gehoord, waarop de hulpdiensten uitrukten. De politie kon de verdachte in de nacht van donderdag op vrijdag al oppakken, maar wil geen uitspraken over diens identiteit doen.

Op foto's is te zien dat het antitankwapen op de locatie achtergelaten is. De politie heeft het wapen in beslag genomen. Het is niet bekend tegen wie of wat de aanval gericht was. Ter plaatse is een sporenonderzoek uitgevoerd.

Uitgever

In het beschoten pand zitten meerdere bedrijven, waaronder Pijper Media. Dit is de uitgever van onder meer de Nieuwe Revu, Panorama en Grazia. De hoofdredacteur van de Nieuwe Revu, Jonathan Ursem, meldt dat de schade in het pand meevalt. "We zijn weer aan het werk".

Het is niet bekend of de aanval tegen een van deze media gericht is. Een antitankwapen wordt doorgaans gebruikt om tanks uit te schakelen. Het wapen kan op de schouder worden gedragen.

