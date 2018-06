Agenten gingen naar de school aan het Van Doornenplantsoen nadat iemand had gemeld dat een leerling gewapend was. Dat bleek te kloppen. Hij is volgens de politie zonder problemen aangehouden. Waarom hij het vuurwapen bij zich had, is nog onbekend.

De politie kreeg de melding in de middag, maar maakte de arrestatie pas donderdagavond bekend.