Meerdere gewonden na explosie in flatgebouw Utrechtse wijk Kanaleneiland

De agent raakte gewond nadat hij uit een raam van het brandende appartement sprong. Volgens de politie is hij er ernstig aan toe. Over de ernst van de verwondingen van het andere slachtoffer kan een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht nog niks zeggen.

De explosie was op de eerste verdieping van het flatgebouw. Na de explosie brak in meerdere appartementen brand uit. Eén woning in het gebouw is volledig uitgebrand. Meerdere ambulances en een traumahelikopter zijn opgeroepen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is er veel schade aan de woning. "De kozijnen liggen eruit en er zit geen behang meer op de muren." Ook andere verdiepingen van het gebouw hebben schade opgelopen.

Het is nog niet bekend hoe de explosie plaats heeft kunnen vinden. Ook is onduidelijk waarom de politieagent die gewond raakte in het flatgebouw aanwezig was.