Dode en gewonden na explosie in flatgebouw Utrecht

De explosie was op de eerste verdieping van het flatgebouw. Na de explosie brak in meerdere appartementen brand uit. Eén woning in het gebouw is volledig uitgebrand. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen.

Volgens een woordvoerder van de politie was de agent die gewond raakte op een brandmelding afgekomen om hulp te verlenen. Nadat hij een trap naar een hogere verdieping opgelopen was, kon hij door de rookontwikkeling niet meer terug.

Vervolgens is de agent via een raam naar beneden gesprongen. Daarbij raakte hij ernstig gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekend.

Naast de gewonde agent zijn ook twee andere personen nagekeken, omdat zij rook ingeademd hadden.

Onderzoek

De recherche is bezig het incident te onderzoeken. Volgens de politie gaat dit nog de hele nacht duren. De politie verwacht vrijdag met meer informatie naar buiten te komen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is er veel schade aan de woning. "De kozijnen liggen eruit en er zit geen behang meer op de muren." Ook andere verdiepingen van het gebouw hebben schade opgelopen.

De politie meldt dat de bewoners van zes omliggende woningen donderdagavond niet terug naar huis kunnen.