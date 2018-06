Verdachte bekent doodschieten broer kroongetuige Nabil B.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dat donderdag bekendgemaakt.

De verdachte is een veertigjarige man uit Hilversum en heeft zijn bekentenis schriftelijk gedaan en in een politieverhoor herhaald. De man werd eind maart aangehouden nadat hij op 29 maart Redouan, de broer van B., doodschoot in zijn bedrijf aan de Tt. Melissaweg in Amsterdam-Noord.

Het OM zegt dat de verdachte geen namen of informatie heeft verstrekt die zouden kunnen leiden tot de aanhouding van andere verdachten. De man uit Hilversum zal op 5 juli voor de rechter verschijnen tijdens een inleidende zitting.

Wapenbezit

Naast de man uit Hilversum werden nog drie andere verdachten opgepakt. Een 34-jarige man uit Den Haag, die wordt verdacht van wapenbezit en zijn vriendin die weer op vrije voeten is, omdat zij geen medeplichtigheid heeft aan de liquidatie.

Ook een 31-jarige man werd na zijn arrestatie snel vrijgelaten omdat ook hij niet betrokken is bij de moord. De man kwam in beeld nadat zijn DNA werd aangetroffen op een van de vuurwapens die na de liquidatie werd gevonden.

De dood van Redouan B. volgde nog geen week nadat het OM bekendmaakte een kroongetuige te hebben die verklaringen had afgelegd tegen vermeende kopstukken in het criminele circuit. De dertigjarige Nabil B. had aan de politie laten weten wie er volgens hem verantwoordelijk zijn voor een reeks liquidaties en liquidatiepogingen in Amsterdam en Utrecht.

Taghi

De hoofdverdachten zijn Ridouan Taghi en Said Razzouki die sinds de verklaringen van de kroongetuige op de Nationale Opsporingslijst staan. De advocaat van Taghi, Inez Weski, heeft namens haar cliënt al meerdere malen laten weten dat hij niks met de verdenkingen te maken heeft en spreekt van een heksenjacht.

De dood van Redouan B. zorgde voor een schok en leidde tot Kamervragen of het OM wel in staat was om de familieleden van de kroongetuige te beschermen. Volgens justitie had de broer zelf gezegd slechts beperkt beveiligd te willen worden. Na zijn dood werden de andere familieleden in allerijl overgebracht naar het buitenland.

Changachi

Nabil B. stapte vorig jaar zelf naar de politie omdat hij wroeging had gekregen na de dood van Hakim Changachi begin 2017 in Utrecht. Changachi, een vriend van B., was niet het doelwit, maar Khalid H., een crimineel die in dezelfde flat woonde als Changachi. B. was zelf betrokken bij de voorbereidingen van de moordpoging op H. en voelde zich schuldig.

Omdat hij zijn daad aan de familie van Changachi opbiechte, had hij bescherming nodig en zocht deze bij justitie. Sindsdien zit hij in een getuigenbeschermingsprogramma. Nabil zei op 12 juni tijdens een pro-formazitting dat hij erover nadacht zich terug te trekken als kroongetuige, omdat de dood van zijn broer heeft aangetoond dat de overheid niet in staat is zijn naasten te beschermen.