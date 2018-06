Opgraving vrouw moet doodsoorzaak uitwijzen, moeder verdacht van moord

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Joëlle's moeder ervan samen met haar partner haar dochter onder dwang een dodelijk middel te hebben toegediend of haar te hebben aangezet het middel te nemen. Dat werd woensdag duidelijk tijdens de tweede pro-formazitting in de zaak tegen Linda H. (58) en Leo den H. (63) uit Zwaag.

De politie ging er na haar dood vanuit dat Joëlle zelfmoord had gepleegd, maar in 2016 deed het coldcaseteam van de politie Rotterdam opnieuw onderzoek. Aanleiding was de zelfmoord van Thirza, de van de zus van de vrouw, in dat jaar. Uit het nieuwe onderzoek rezen de verdenkingen tegen de moeder en haar partner.

Ook kwamen er verklaringen van getuigen naar voren die zeiden dat H. aan hen vertelde Joëlle een dodelijk middel te hebben toegediend.

De advocaat van de moeder, John van Halderen, zei al op de zitting in april dat de doodsoorzaak van Joëlle niet meer vast te stellen was zonder het lichaam op te graven en dat dit cruciaal was. De officier van justitie erkende dat en nu is de beslissing gevallen het lichaam begin juli op te graven.

Zorginstelling

Op de achtergrond wordt er ook nog onderzoek gedaan naar de eventuele betrokkenheid van H. bij de dood van andere personen. Ook zij pleegden zelfmoord en stonden onder de zorg van de vrouw of dicht bij haar. Het gaat om drie gevallen waaronder die van Thirza.

De officier van justitie benadrukte dat hier nog geen bewijs voor gevonden is en dat de vrouw hier daarom ook (nog) niet voor wordt vervolgd.

H. was medewerker van een zorginstelling Jedidja in Meerkerk. Een christelijk therapeutisch zorgcentrum met een zeer bedenkelijke reputatie.

Seksueel misbruik

Zo werd de eigenaar van die instelling, Aaldert van E. in 2016 veroordeeld voor het misbruiken van zeker vier patiënten van Jedidja. Zes vrouwen hadden hem hiervan beschuldigd. Hij kreeg drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Deze zaak loopt nog in hoger beroep.

In februari van dit jaar hoorde hij anderhalf jaar cel eisen, omdat hij ook Thirza seksueel zou hebben misbruikt die eveneens was opgenomen in Jedidja.