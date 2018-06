Veiligheidsniveau bij Chemelot moet volgens Onderzoeksraad omhoog

De raad deed onderzoek na een reeks incidenten in korte tijd. In 2016 kwam iemand om het leven door een brand en tot drie keer toe kwamen gevaarlijke stoffen vrij.

De veiligheid schoot tekort, aldus de onderzoekers: "Inspectie en onderhoud waren niet altijd op orde, werkinstructies werden niet nageleefd en mogelijke risico's werden niet geïdentificeerd." Bovendien zijn de chemische installaties verouderd. Ze worden onderhouden, maar niet gemoderniseerd.

Chemelot is ongeveer 8 vierkante kilometer groot. Er zijn meer dan honderd chemische bedrijven gevestigd, zoals DSM en SABIC. Ook is er een campus voor duizenden onderzoekers en studenten. Eromheen liggen meerdere woonwijken. Elk bedrijf is afzonderlijk bezig om zich aan de wetten en regels te houden, zegt de OVV, maar "een overkoepelende visie op veiligheid van Chemelot als geheel ontbreekt".

Limburg

De Onderzoeksraad voor Veiligheid geeft de provincie Limburg een tik op de vingers. Die heeft niet goed vastgesteld "naar welk niveau van veiligheid wordt gestreefd", hoe Chemelot dat niveau moet halen en wat de provincie daaraan doet.

De provincie Limburg zegt in een reactie op het rapport van de OVV dat het de risico's op het industrieterrein verder gaat beperken. Bijvoorbeeld door het aanscherpen van de vergunning.

De provincie gaat over de vergunning voor het complexe industrieterrein, maar ook over toezicht en handhaving op Chemelot. Deze taken zijn volgens de provincie goed uitgevoerd. Maar Gedeputeerde Staten (GS) zijn het met de OVV eens dat die veiligheid beter kan.

Limburg wil daarnaast duidelijkere afspraken maken over een overkoepelende visie op veiligheid van Chemelot. Die afspraken moeten beter worden vastgelegd, zegt een woordvoerder van de provincie.

Aandachtspunten

In een reactie laat Chemelot weten al bezig te zijn met het verbeteren van de veiligheid. Chemelot spreekt van "kritische aandachtspunten en verbeterpunten" en voegt daaraan toe: "Deze punten zijn inmiddels verder opgepakt: sommigen zijn al uitgevoerd, anderen zijn nog in uitvoering."

Er zijn extra inspecties en een extra inventarisatie van alle risico's, aldus het bedrijf. Directeur Robert Claasen van Chemelot zegt dat het industrieterrein eind dit jaar meer duidelijkheid wil hebben over betere onderlinge samenwerking tussen bedrijven.

"Het OVV-rapport is een goede spiegel om dingen nog beter te krijgen'', aldus Claasen. "De OVV komt over een jaar terug, we gaan nu een duw in de rug geven voor de betere samenwerking, die al in gang was gezet." Dit onder het toeziend oog van externe adviseurs en controleurs.

Er gebeurt al veel, aldus de directeur. "We zetten nu al mensen bij elkaar om lessen van elkaar te leren. Voortaan gaan we ook checken wat met die lessen is gebeurd.'' Claasen wil dat Chemelot straks een voorbeeld is voor andere industrieterreinen in Nederland.

