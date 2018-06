OM eist 18 jaar cel tegen vader voor moord Diego (10)

De vader van Diego heeft altijd ontkend iets te maken te hebben gehad met het overlijden van zijn zoon. De jongen werd vorig jaar dood in het huis van zijn ouders in Dordrecht gevonden.

Volgens de officier van justitie vormt S. nog steeds een gevaar voor zijn dochtertje en vindt tbs met dwangverpleging daarom niet passend. De officier meent dat hij zo lang mogelijk moet worden opgesloten.

De 39-jarige S. stelt dat hij 's avonds op de bank in slaap is gevallen, 's ochtends vroeg wakker is geschrokken en zijn zoon dood aantrof. Het OM vindt dit verhaal ongeloofwaardig en heeft ook geen inbraaksporen kunnen vinden. Het is volgens de officier van justitie niet aannemelijk dat iemand anders het huis is binnengedrongen die nacht.

Ook gelooft de officier van justitie niet dat als er iemand is binnengedrongen en Diego met geweld om het leven heeft gebracht, dat S. overal doorheen is geslapen.

S. belde op 1 maart vorig jaar in paniek de politie. Die zag de jongen aangekleed op het ouderlijk bed liggen. Volgens het OM heeft S. zijn zoon met voorbedachten rade om het leven gebracht door hem te verwurgen. Het was ook niet gebeurd in een opwelling, maar gepland. Volgens de officier van justitie gaat het daarom om moord. Het OM baseert zich daarbij op het gedrag van S. voorafgaand aan de dood van Diego.

Relatieproblemen

Volgens S. zou hij de volgende dag met Diego naar Spanje vertrekken, zonder dat de moeder van de jongen hiervan op de hoogte was. Zij sliep de bewuste nacht voor het eerst niet thuis vanwege relatieproblemen.

"Je hebt mijn vertrek afgestraft met de dood van Diego", zei de moeder van Diego dinsdag tegen de verdachte toen ze het woord mocht voeren in de rechtbank. Voor de moeder staat vast dat S. hun zoontje doodde uit woede over de relatieproblemen.

Diego zou een afscheidsbrief hebben geschreven waarin hij schrijft dat hij met zijn vader een nieuw leven zou beginnen in Spanje. "Papa wil een nieuw leven beginnen, jullie doen alleen chargijnig tegen hem." Volgens getuigen nam de vader de dag voor de bewuste nacht afscheid van zijn buren alsof hij nooit meer zou terugkomen.

De brief werd de ochtend na de dood van Diego verbrand gevonden in de voortuin en de snippers waren droog. Omdat het de hele nacht had geregend kan Diego die brief daar niet hebben neergelegd, meent het OM.

Alcohol en drugs

S. gebruikte op de avond voor de dood van Diego alcohol en drugs, zoals hij wel vaker deed. Via de twee telefoons is contact geweest met een dealer, maar S. ontkent dat hij die telefoontjes heeft gepleegd.

De vader van Diego zou 's nachts ook nog bij een buurman voor de deur hebben gestaan en hij is herkend op camerabeelden die in de nacht vlak bij zijn woning zijn gemaakt. Daaruit blijkt volgens de officier van justitie dat het niet klopt dat S. om 22.00 uur die avond op de bank in slaap was gevallen.

Volgens een psycholoog die S. heeft onderzocht, had de man een "rancuneuze, allesvernietigende reactie die voortkwam uit krenking omdat zijn vrouw hem verliet". Tegen zijn dochter heeft S. gezegd dat hij "naar de sterretjes" ging en Diego het liefst wilde meenemen.

De ouders van S. ontvingen daags na het drama een afscheidsbrief waarin hun zoon spijt betuigt. "Diego wilde per se mee, het is beter zo."

In het bloed van Diego is een sterk kalmerend middel gevonden. S. ontkent dat hij het de jongen heeft toegediend, hoewel hij enkele dagen eerder had gezocht naar doseringen van het middel.

