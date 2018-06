Defensie erkent problemen met voedselveiligheid in militaire kantines

Door de bezuinigingen is op sommige locaties sprake van achterstallig onderhoud, erkent het ministerie van Defensie. Door "interne maatregelen" kan de kwaliteit in kazernekeukens soms nog voldoende zijn, maar aanpassingen zijn wel noodzakelijk, valt te lezen in een rapport van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg.

De problemen worden al aangepakt, laat de inspectie aan NU.nl weten. "Er zijn veel verbeteracties, zo worden er bijvoorbeeld gaten gedicht om ongedierte in de keukens tegen te gaan", aldus de woordvoerder. De situatie is daardoor aan het verbeteren.

De voedselveiligheid is gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hierop is de kantine bij vliegbasis Gilze-Rijen gesloten vanwege een muizenplaag. Inmiddels is daar onderhoud geweest en is de plaag voorbij.

In Den Helder was er een lekkende riolering. Nadat die was aangepakt, werd de keuken weer opengesteld. In Amersfoort zijn nieuwe investeringen nodig. Tot die tijd wordt het eten vanaf een andere kazerne aangeleverd, aldus Defensie.

Paresto

Toezichthouder NVWA onderzocht de vaste cateraar op ruim zeventig locaties van Defensie, Paresto. Voor alle bedrijfskantines van Defensie geldt 'code geel'. Als uit vervolgonderzoek blijkt dat de zaken nog steeds niet op orde zijn, zal het toezicht bij Paresto worden geïntensiveerd, aldus een NVWA-woordvoerder.

Het onderzoek is nog niet afgerond, Paresto staat niet onder verscherpt toezicht van de NVWA en er zijn ook geen sancties of boetes opgelegd, benadrukt Defensie.