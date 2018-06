Kliniek had te weinig zicht op voor dubbele moord veroordeelde tbs'er

Volgens het interne onderzoek, dat wordt onderschreven door de Inspectie Veiligheid en Justitie, kon de man op onbegeleid verlof door "tekortkomingen in het resocialisatieproces".

"Daarnaast zijn verschillende eerdere incidenten met deze patiënt niet scherp genoeg met elkaar in verband gebracht, terwijl dat mogelijk tot een andere beoordeling van de patiënt zou hebben geleid", meldt de kliniek.

Omdat de kliniek zelf tot de "gedegen" conclusie is gekomen, is er volgens de inspectie geen aanvullend onderzoek nodig. Dit jaar nog wordt opnieuw bekeken of de kliniek de aanpak verbeterd heeft.

Celstraf

De L. is eerder dit jaar veroordeeld tot dertig jaar celstraf en tbs voor de dubbele moord. Volgens de rechtbank heeft hij met voorbedachten rade de 71-jarige hotelhouder Benny Peters uit Arnhem en de 73-jarige Willy van den Heuvel gedood. Dit is gebeurd in het hotel waar L. verbleef.

De tbs'er is enkele dagen hiervoor tijdens onbegeleid verlof buiten de kliniek gevlucht. Peters heeft de man onderdak geboden in zijn hotel. De man kwam in de kliniek terecht na een poging tot moord in 2006. Zijn tbs werd in 2010, 2012, 2013 en 2015 verlengd.

"Hij kampte al jaren met gewelddadige fantasieën. Tijdens de onttrekking besloot de man deze fantasieën in de praktijk te brengen", aldus de rechter. Overigens loopt er nog een hoger beroep.

