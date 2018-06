Man die agente aanviel in Amersfoort voorlopig vrij

De rechtbank in Utrecht stemde woensdag in met een verzoek daartoe van diens advocaat. Het Openbaar Ministerie (OM) verzette zich niet tegen de schorsing van de voorlopige hechtenis, op voorwaarde dat Joeri B. zich de komende maanden in een kliniek laat behandelen voor onder meer zijn drankprobleem.



B. wil dat zelf graag en kan er eind deze maand terecht, bleek tijdens de niet-inhoudelijke zitting. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt hem van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling, omdat hij de politievrouw in een nekklem had gehouden. Ook zou hij geweld hebben gebruikt tegen drie agenten die erbij waren. B.'s raadsman Bart Hartman vindt de verdenkingen tegen zijn cliënt veel te zwaar.

De kwestie zorgde voor veel ophef toen beelden van het gevecht op internet verschenen. Bij het incident waren vijf plaatsgenoten van B. betrokken, onder wie zijn broertje. Het OM heeft nog niet besloten of zij worden vervolgd.

Eenzijdig

Hartman vindt dat de beelden een zeer eenzijdig beeld geven. De toedracht en acties van de agenten staan er niet op. Volgens de advocaat hebben de agenten zeer belastende en emotionele verklaringen afgelegd die niet helemaal overeenkomen met de beelden en andere verklaringen. De rechtbank zal de drie agenten nog door de rechter-commissaris laten ondervragen over de geweldsrapportages.

B. zelf zei dat hij het heel erg vindt wat er is gebeurd. Hij zei dat hij niet goed op de situatie had gereageerd toen hij zag dat zijn vriendin en broertje werden aangepakt door de politie.

De inhoudelijke behandeling is op 11 oktober.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!