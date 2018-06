Nabestaanden Mitch Henriquez krijgen geen informatie over bijstand agenten

Zo wilden de nabestaanden dat de korpschef aan hen bekend zou maken hoeveel de advocaten betaald hebben gekregen. De RvS is echter van mening dat de "korpschef aannemelijk heeft gemaakt dat het advocatenkantoor onevenredig kan worden benadeeld indien de door dit kantoor gehanteerde tarieven openbaar worden gemaakt".

Volgens de bestuursrechter kan openbaarmaking van de tarieven nadelig werken voor de relatie tussen de politie en het betreffende advocatenkantoor. De belangen van de eisende partij zijn hiertegen afgewogen, maar de nabestaanden worden in het ongelijk gesteld.

De korpschef heeft een deel van de informatie aan de nabestaanden van Henriquez verstrekt, maar heeft hierbij de persoonsgegevens en het tarief van het gebruikte advocatenkantoor weggehaald. Hierop spanden de nabestaanden de procedure aan. De rechtbank van Amsterdam oordeelde eerder al in hun nadeel, waarop ze in hoger beroep gingen.

De nabestaanden vermoedden ook dat er meer documenten over de fatale arrestatie waren dan openbaar is gemaakt. Dit acht de bestuursrechter ook ongegrond.

Namen

Er zijn tevergeefs meerdere procedures aangespannen door de nabestaanden van de 42-jarige man. Zo willen ze ook de namen van de agenten achterhalen. De Hoge Raad moet zich hier nog over buigen, wanneer dit gebeurt is niet bekend.

De man overleed tijdens een arrestatie in juni 2015. Hij had een muziekfestival in Den Haag bezocht en riep tegen agenten dat hij een wapen had. Vijf agenten hebben hem in bedwang gehouden, waarbij ook geweld is gebruikt.

Uiteindelijk zijn twee agenten vervolgd voor de dodelijke arrestatie. Zij hebben eind vorig jaar zes maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd gekregen voor mishandeling met de dood tot gevolg. Overigens zijn ze in hoger beroep gegaan tegen de veroordeling. De zaak dient waarschijnlijk eind dit jaar.