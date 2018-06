Voortvluchtige verdachte hield contact met doelwit bevrijding Benaouf A.

NU.nl wist dinsdag te melden dat de nog steeds gezochte man de 39-jarige L. uit Bergen op Zoom is. Justitie zegt dat de man een belangrijke en coördinerende rol heeft gespeeld bij de ontsnappingspoging in oktober 2017.

De officier zegt dat de verdenking tegen L. voortkomt uit verklaringen van de Colombiaanse piloot die de gekaapte helikopter moest gaan besturen. Volgens de inmiddels 55-jarige piloot Alvaro G.B. sprak hij eind september met L., die zich voordeed als een Spanjaard met de naam Mohamed. L. zei een vriend van Benaouf A. te zijn.

Daarnaast is L. de neef van de dertigjarige Fransman die op 11 oktober is doodgeschoten door de politie toen hij op de vlucht sloeg. Dit deed hij na de verijdeling van de helikopterkaping door de Amsterdamse recherche. De 39-jarige man zou zijn neef naar Roermond hebben gebracht, waar hij moest wachten op de helikopter die ook A. zou vervoeren.

De Amsterdamse politie was echter op de hoogte van de plannen. Een groot deel van de verdachten kon vorig jaar op 11 oktober worden gearresteerd.

Stemherkenning

L. wordt bijgestaan door de advocaten Robert Malewicz en Geert-Jan Kruizinga. Kruizinga zegt dat de verdenking tegen zijn cliënt is gebaseerd op stemherkenning op de door de politie afgeluisterde gesprekken tussen de verdachten. Ook zou de ontmoeting met G.B. zijn vastgelegd op camera.

Kruizinga stelt dat de verdenking tegen zijn cliënt pas later is bekendgeworden en dat hij meer tijd nodig heeft om het dossier eigen te maken. Ook heeft de advocaat verschillende onderzoekswensen, zoals het horen van de tapgesprekken.

Verdachten

De andere verdachten zijn de piloot uit Colombia en zes Amsterdammers met leeftijden van 20 tot 27 jaar. De piloot heeft verklaard 100.000 euro krijgen als het plan zou slagen.

G.B stelt dat hij het type helikopter dat gekaapt zou gaan worden helemaal niet kon besturen. Door de rechtbank is een deskundige van de Koninklijke Luchtmacht aangesteld om dat te beoordelen. De advocaat van de Colombiaan, Henk Koopman, zei tijdens de vorige zitting dat zijn cliënt de bevrijding zelfs wilde voorkomen. Dat werd door de officier van justitie weggehoond.

De rechtbank heeft bepaald dat alle verdachten moeten blijven vastzitten.

Staatsliedenbuurt

A., het doelwit van de bevrijding, wordt gezien als kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. De crimineel was eind 2012 doelwit van de wildwestschietpartij in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Hij zit een straf van twaalf jaar uit voor het aansturen van een liquidatie in Antwerpen in 2012.

Na de mislukte ontsnappingspoging is A. overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Op 11 september wordt de zaak inhoudelijk behandeld.