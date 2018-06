OM onderzoekt of weg bij Pinkpop te vroeg is vrijgegeven

Dit bevestigt een woordvoerder van het OM in gesprek met NU.nl na berichtgeving door De Limburger.

Op de website van het festival staat dat de Mensheggerweg in Landgraaf om 6.00 uur pas had moeten opengaan. De aanrijding is in de nacht van zondag op maandag rond 4.00 uur gebeurd. Een 35-jarige man uit Heerlen is hierbij om het leven gekomen, drie anderen zijn zwaargewond geraakt en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Justitie benadrukt dat het een klein deel van het onderzoek betreft. "Er moet bijvoorbeeld ook gekeken worden of de informatie op de website wel klopt." De informatie over de eerder vrijgegeven weg kan van belang zijn, omdat getuigen aan dagblad AD hebben gemeld dat de slachtoffers van de aanrijding mogelijk op de weg hebben gezeten.

Bestuurder

De chauffeur van het busje is na het incident weggereden. Na een aantal uren heeft de 34-jarige man uit Heerlen zich gemeld bij de politie. Het OM meldt aan NU.nl dat nog niet bekend is of de man onder invloed was. De resultaten hiervan worden nog verwacht. Een terroristisch motief is dinsdag al uitgesloten.

De verdachte zit in beperkingen. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Geschokt

De aanrijding is vlak bij camping B gebeurd. Eerder werd al duidelijk dat de slachtoffers bezoekers van het festival waren. In een reactie liet Jan Smeets, de organisator van Pinkpop, al weten mee te leven met de familie van de slachtoffers.

De 49e editie van het festival is op vrijdagmiddag begonnen. Ondanks dat Pinkpop op zondagavond al was afgelopen, hebben veel mensen in de nacht van zondag op maandag nog op een van de campingterreinen geslapen.

