Toezichthouder eist onderzoek naar botsing tanker tegen booreiland Noordzee

De impact van het incident, dat op Oudjaarsavond plaatsvond, had enorm kunnen zijn, meldt SodM woensdag in het eigen jaarverslag. De toezichthouder heeft de betreffende oliemaatschappij ook verzocht een onderzoeksrapport te leveren.

Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal, zegt tegen NRC dat we "door het oog van de naald zijn gekropen". Bij de botsing hadden volgens hem doden of gewonden kunnen vallen. Hij noemt het een wonder dat dit niet is gebeurd. Als het platform nog operationeel was geweest, of als de chemicaliën in de Noordzee waren terechtgekomen, zouden de gevolgen volgens Kockelkoren zeer groot zijn geweest.

De OVV laat aan NRC weten geen onderzoek te doen, omdat het incident buiten de territoriale wateren van Nederland is gebeurd. Maar Kockelkoren meldt in het jaarverslag dat de raad bevoegd is "om onderzoek te doen over de verschillende beleidsdomeinen en landsgrenzen heen".

De aanvaring vond plaats ten zuidwesten van Den Helder. Uiteindelijk hebben zowel de tanker als het booreiland flinke schade opgelopen. Niemand is gewond geraakt.

