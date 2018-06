Nabestaanden drie omgekomen militairen krijgen smartengeld van Defensie

Het ministerie had eerder het standaardbedrag van 20.000 euro geboden, maar daar gingen de nabestaanden niet mee akkoord. Een "verbeterd" aanbod, persoonlijk gedaan door minister van Defensie Ank Bijleveld, is daarna wel geaccepteerd.

Vooral dat de minister dit aanbod zelf heeft gedaan, wordt gewaardeerd door de opgeluchte nabestaanden, aldus de advocaat. Het precieze bedrag wordt niet bekendgemaakt.

Sergeant Sander Klap (35) kwam in maart 2016 om het leven tijdens een schietoefening op de trainingslocatie van de Politieacademie in Ossendrecht. De militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) kwamen in juli van dat jaar om tijdens een oefening in Mali. Dat gebeurde toen de granaat van een 60-millimeter-mortier ontplofte. De Onderzoeksraad voor Veiligheid had na onderzoek van beide ongevallen harde kritiek op Defensie.

Met de weduwe van Hoving heeft het ministerie vorige maand ook overeenstemming bereikt over een vergoeding voor het verlies van inkomen. Ruperti heeft goede hoop dat de weduwen van Roggeveld en Klap hierover ook snel tot een afspraak komen met Defensie.