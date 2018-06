'15 procent van de boeren benaderd om stal af te staan voor drugslab'

Dat blijkt woensdag uit het Trouw-onderzoek De Staat van de Boer. Waarschijnlijk ligt het aantal door criminelen benaderde boeren nog hoger, omdat niet elke respondent dit zou willen toegeven. Politie en justitie houden er in het zuiden van Nederland rekening mee dat dit voor één tot drie op de vijf boeren geldt.

Volgens de coördinator synthetische drugs van de politie Zeeland-West-Brabant, Freek Pecht, neemt de druk op het platteland de laatste jaren alleen maar toe. "Veel agrariërs hebben geen opvolger en de leegstand neemt zichtbaar toe. Dan wordt het voor boeren wel erg moeilijk om 'nee' te zeggen als er iemand langskomt die geld aanbiedt", aldus Pecht in Trouw.

Hoofdofficier Heleen Rutgers van de regio Oost-Brabant noemt het nieuwe cijfer "robuust", maar zegt tegelijkertijd ook dat dit probleem niet via het strafrecht is op te lossen. Volgens Rutgers moeten er vanwege de schaarse middelen prioriteiten worden gesteld.

"Het buitengebied is een kwetsbaar gebied geworden, met failliete ondernemingen en leegstand. We zullen als overheid de boeren te hulp moeten schieten door met alternatieven te komen. Goede sloopregelingen helpen bijvoorbeeld, maar ook andere maatregelen die het buitengebied weer krachtig maken", aldus Rutgers in Trouw.

Supermarkten

Minister Carola Schouten (Landbouw) wil de macht van supermarkten beperken, zegt ze in een reactie op het onderzoek in de krant. Schouten komt daartoe met een meldpunt voor agrariërs die vinden dat supermarkten en andere afnemers te weinig betalen. De minister schakelt ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in, de toezichthouder die op kartelvorming let.

Volgens Schouten gebeurt het geregeld dat supermarkten "bovenwettelijke eisen" aan producten stellen, maar boeren daar niet voor belonen. Agrariërs komen klem te zitten: hun voedsel moet van de allerbeste kwaliteit zijn, maar consumenten zijn nauwelijks bereid daar meer voor te betalen.

