Belangstellenden kunnen leefgebied grote grazers Oostvaardersplassen bekijken

De Oostvaardersplassen stonden de afgelopen maanden volop in de belangstelling. Er was veel te doen over het gebrek aan voedsel en de keuze om de dieren niet bij te voeren. De provincie Flevoland besloot uiteindelijk de wilde dieren toch te laten bijvoeren. Ruim 3.200 grote grazers overleefden de winter niet.

"Veel mensen maakten of maken zich zorgen over de konikpaarden, heckrunderen en de edelherten in het gebied. Staatsbosbeheer beseft dat de dieren emoties oproepen, dat er vragen zijn over hun welzijn én er bij mensen behoefte is om de dieren in het afgesloten gebied te zien", schrijft Staatsbosbeheer op zijn website.

Met een boswachter en eventueel een dierenarts kunnen kleine groepjes belangstellenden de komende tijd zien hoe het met de dieren in het natuurgebied gaat. Staatsbosbeheer zegt dat er tijdens de meelooprondes ruimte is voor een gesprek.

Inschrijven kan vanaf volgende week. Bezoekers moeten zich in het natuurgebied houden aan de huisregels. omdat rust belangrijk voor de dieren is. Staatsbosbeheer verwacht dat er veel belangstelling zal zijn voor de meelooprondes.

