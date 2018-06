Voortvluchtige verdachte verijdelde helikopterkaping is man uit Bergen op Zoom

L. wordt net als acht anderen verdacht van het willen kapen van een helikopter om daarmee A. te bevrijden uit de gevangenis in Roermond, maar ook het in bezit hebben van automatische en handvuurwapens en de heling van drie gestolen voertuigen. De twee BMW's en een Audi werden als vluchtauto's gebruikt.

Wat L.'s precieze rol is geweest wil het Openbaar Minsterie (OM) desgevraagd niet zeggen.

Ook de advocaten van L., Robert Malewicz en Geert-Jan Kruizinga zijn terughoudend en willen niet veel meer kwijt dan dat hun cliënt verdachte is in deze zaak. "Misschien later als ik hem (L., red.) gesproken heb", aldus Malewicz.

Kruizinga kreeg deze week nog op het dossier aanvullende stukken toegestuurd en zal daarom woensdag aan de rechtbank om meer tijd vragen om het dossier eigen te maken. Hij is door L., die sinds oktober vorig jaar voortvluchtig is, gemachtigd om hem op zitting te representeren. Mogelijk wordt er dan meer duidelijk over de rol van de man uit Bergen op Zoom.

Op de vraag of Malewicz L. ook voor eerdere verdenkingen dan wel in andere strafzaken heeft bijgestaan, wil hij niet ingaan.

Piloot

Woensdag verschijnen ook de acht andere verdachten weer voor de rechter. Het gaat om zeven Amsterdammers en een Colombiaan die als piloot van de gekaapte helikopter moest fungeren. Met een smoes werd een piloot gehuurd van een vliegveld in Budel en daarna overgevlogen naar Weert. Daar zou de piloot volgens het OM met geweld zijn overmeesterd en vervangen door de 54-jarige Alvaro G.B.

De Colombiaan was 100.000 euro toegezegd, maar hij ontkent in staat te zijn geweest om met de betreffende helikopter te vliegen. Zijn advocaat bracht op de laatste zitting in maart zelfs naar voren dat hij de bevrijdingspoging wilde verijdelen door de helikopter te saboteren. De officier van justitie hoonde dit weg.

De Amsterdamse recherche was echter op de hoogte van de plannen en een groot deel van de verdachten kon worden gearresteerd op 11 oktober vorig jaar. Een andere verdachte, een dertigjarige Fransman, werd op de dag van de bevrijdingspoging doodgeschoten door agenten bij de politieactie nadat hij op de vlucht sloeg.

A., het doelwit van de bevrijding, wordt gezien als kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. De crimineel was doelwit van de wildwestschietpartij in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam eind 2012. Hij zit een straf uit van twaalf jaar voor het aansturen van een liquidatie in Antwerpen in 2012.