Oud-Kamerlid Michiel Servaes nieuwe directeur Oxfam Novib

Voor de PvdA was Servaes buitenlandwoordvoerder en onder meer betrokken bij het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 boven Oekraïne die de 298 inzittenden in juli 2014 het leven kostte. Ook heeft hij gewerkt als diplomaat in Londen en voormalig Joegoslavië en was hij plaatsvervangend directeur van de Directie Sociale Ontwikkeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Ik ben thuis opgegroeid met zo’n alternatieve wereldkaart van Novib aan de muur en heb de organisatie altijd bewonderd", aldus Servaes.

Begin dit jaar zegden vele honderden Nederlandse donateurs hun lidmaatschap op toen bleek dat Britse medewerkers van Ofxam in Haïti hadden meegedaan aan seksfeesten met jonge prostituees. Dat was na de aardbeving op het eiland in 2010.

"Oxfam Novib staat af en toe stevig onder druk, zoals in de laatste paar maanden", zegt Servaes. "Ik zal alles doen om de verwachtingen en het vertrouwen van honderdduizenden donateurs en andere supporters waar te maken."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!