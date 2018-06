Vijfde bestuurslid Satudarah op borgtocht vrij

De 53-jarige B. werd in februari in Oostenrijk opgepakt. Vervolgens is hij in april aan de Nederlandse autoriteiten overgedragen. Hij was de enige van vijf landelijke bestuursleden van Satudarah die nog vastzat.

De rechtbank schorste in maart al de hechtenis van de vier andere bestuursleden. Ze moesten wel hun paspoorten inleveren en mogen niet in clubkleding over straat. Dat geldt nu ook voor B., meldde de rechtbank op de regiezitting. De vijf worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit.

De twee aanklagers wilden niet dat het voorarrest van B. werd geschorst. Ze zijn bang dat hij de benen neemt. Zo bleek hij in Oostenrijk in het bezit te zijn van een vervalst paspoort. Maar de rechtbank vond dat het persoonlijk belang zwaarder woog.

Satudarah

De van oorsprong Molukse motorclub is maandag door de rechtbank op Schiphol verboden en ontbonden. Volgens de rechter vormt Satudarah een gevaar voor de openbare orde. Ook twee gelieerde supportclubs mogen niet langer voortbestaan.

Eind 2017 werd Bandidos MC al verboden. Deze zaak loopt nog in hoger beroep. De advocaat van Satudarah, Erik Thomas, onderzoekt nog of hij in beroep gaat.

Het OM heeft volgens Thomas haast in de strafzaak maar dat is na het vonnis niet meer nodig. ''Het hoofddoel was de club een zware klap toe te brengen en dat is vooralsnog bereikt.''

De zaak is nog lang niet afgerond. Zo wil het OM de verdachten nog horen over door criminelen versleutelde berichten die door justitie gekraakt zijn, de zogeheten Ennetcom-data. Bovendien is het dossier zeer omvangrijk. Er zitten tapverslagen tussen vanaf in ieder geval 2010.

In november is een volgende zitting gepland, vooralsnog opnieuw niet inhoudelijk.