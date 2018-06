Rechter legt acht jaar cel op voor doodsteken echtgenoot Den Haag

De aanklager ging uit van voorbedachten rade. De rechter acht voorbedachten raden, en dus moord, echter niet bewezen. Daarom heeft H. acht jaar cel gekregen.

Marianne H. (60) en haar echtgenoot Olaf Muller hadden samen een marktkraam. Volgens H. gedroeg Muller zich overdag goed, maar ging het thuis steeds vaker mis.

Enkele getuigen en H. hebben verklaard dat Muller een kwade dronk had. Als hij dronken was, mishandelde hij zijn vrouw. Hij werd onvoorspelbaar, agressief en gebruikte geweld. H. beweert uit noodweer te hebben gehandeld, maar daar ging de rechter niet in mee.

Mes

Muller zou voor zijn dood vijf dagen achtereen veel hebben gedronken. Na aanhoudende ruzies en geweld was er naar eigen zeggen iets bij de vrouw geknapt. H. is naar de keuken gelopen, heeft een mes gepakt en heeft in de slaapkamer op Muller ingestoken. Hevig bloedend is hij vervolgens naar buiten gelopen. De man is op de galerij gestorven.

De vier messteken stonden volgens de rechtbank niet in verhouding tot het geweld dat Muller heeft gebruikt. Dat H. hevige pijn en vernedering voelde, is volgens de rechtbank geen excuus voor haar "extreme reactie".

Door de jarenlange mishandeling stond H. volgens de rechtbank echter wel onder druk en was zij verminderd toerekeningsvatbaar. Dit heeft tot een lager vonnis geleid.

Volgens de aanklager had Muller nog gered kunnen worden als direct hulp was ingeschakeld. Het OM verweet H. voor eigen rechter te hebben gespeeld.

