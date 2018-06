Vader houdt vast aan onschuld bij dood Diego (10)

De 39-jarige Marcel S. houdt voor de rechtbank in Rotterdam vast aan het verhaal dat hij 's avonds op de bank in slaap is gevallen, 's ochtends vroeg wakker schrok en zijn zoon dood vond.

S. belde op 1 maart vorig jaar in paniek de politie. Die zag de jongen aangekleed op het ouderlijk bed liggen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft S. zijn zoon met voorbedachten rade om het leven gebracht door hem te verwurgen.

De rechtbank heeft S. dinsdag uitgebreid ondervraagd over zijn bewegingen in de bewuste nacht. Want hoewel hij zegt de hele nacht te hebben geslapen, is zowel zijn telefoon als die van Diego de hele nacht actief geweest. S. zei dat niet te kunnen verklaren.

Relatieproblemen

Volgens S. zou hij de volgende dag met Diego naar Spanje vertrekken, zonder medeweten van de moeder van de jongen. Die sliep de bewuste nacht voor het eerst niet thuis, omdat ze relatieproblemen hadden. Volgens getuigen nam de Dordtenaar de dag ervoor afscheid van zijn buren alsof hij nooit meer zou terugkomen.

S. gebruikte op de avond voor de dood van Diego alcohol en drugs, zoals zijn gewoonte was. Via de twee telefoons is contact geweest met een dealer, maar S. ontkent dat hij die telefoontjes pleegde. S. zou 's nachts ook nog bij een buurman aan de deur hebben gestaan en hij is herkend op camerabeelden die in de nacht zijn gemaakt vlakbij zijn woning.

Allesvernietigend

Volgens een psycholoog die S. heeft onderzocht, had de man een "rancuneuze, allesvernietigende reactie die voortkwam uit krenking omdat zijn vrouw hem verliet". Tegen zijn dochter heeft S. gezegd dat hij "naar de sterretjes" ging en Diego het liefst wilde meenemen.

Zijn ouders ontvingen daags na het drama een brief waarin S. spijt betuigt. "Diego wilde per se mee, het is beter zo."

In het bloed van Diego is een sterk kalmerend middel gevonden. S. ontkent dat hij het de jongen heeft toegediend, hoewel hij enkele dagen eerder had gezocht op doseringen van het middel.

