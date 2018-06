Openbaar Ministerie sluit terroristisch motief aanrijding Pinkpop uit

De man zit sinds maandag vast. Hij was na de aanrijding doorgereden, maar heeft daarna zelf contact met de politie opgenomen.

Het onderzoek naar het incident gaat verder. Het OM en de politie zijn bezig met het technisch onderzoek, het horen van getuigen en het horen van de verdachte. Er worden verder op dit moment geen mededelingen over het onderzoek gedaan.

Een 35-jarige man uit Heerlen is bij het incident om het leven gekomen. Het dodelijke slachtoffer werkte als vrijwilliger bij Pinkpop.

Drie gewonden liggen nog in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis: een 30-jarige man uit Landgraaf, een 26-jarige man uit Heerlen en een 23-jarige vrouw uit Heerlen.

Doorgereden

De politie heeft de bestuurder van het busje na een zoektocht van enkele uren in Amsterdam aangehouden. Dit gebeurde nadat de verdachte de politie had gebeld. Het busje werd gevonden in Heerlen.

De verdachte zit in beperkingen. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Het incident vond plaats op de Mensheggerweg in Landgraaf, vlak bij camping B van Pinkpop. De melding over de aanrijding is om 4.06 uur bij de politie binnengekomen.

Noodnummer

Veel mensen hebben de aanrijding zien gebeuren. Slachtofferhulp Nederland is ingeschakeld voor wie daar behoefte aan heeft, laat de brandweer weten.

Ook heeft de gemeente Landgraaf een noodnummer ingesteld. Mensen die meer informatie over de situatie willen, kunnen dat nummer bellen.

Burgemeester Raymond Vlecken is al op de locatie geweest om zijn medeleven te betuigen. Hij noemde het incident tijdens de persconferentie op maandag "vreselijk en verschrikkelijk".

Jan Smeets, de organisator van Pinkpop, liet weten mee te leven met de familie van de slachtoffers.

