OM eist twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor moord op Savannah (14)

De strafeis is het maximale dat aan een minderjarige opgelegd kan worden.

Het OM verdenkt de uit Den Bosch afkomstige jongen van moord. Dit zou zijn gebleken uit onderzoek naar het internetverkeer van de jongen. Hieruit wordt door justitie afgeleid dat hij al voor de moord op Savannah van plan was haar iets aan te doen. Hij had haar leren kennen via een chatgroep.

Onderzoek heeft aangetoond dat S. op de dag van de vermissing van het meisje bij de plek is geweest waar haar lichaam is gevonden. Dit blijkt onder meer uit camerabeelden, DNA-sporen op een frisdrankblikje en chatgesprekken.

Ook zijn er sporen van modder gevonden op de trappers van de fiets van Savannah, die gelinkt worden aan de sloot waarin ze gevonden is. Op beelden is te zien hoe S. wegrijdt op de fiets van het slachtoffer.

"Bij een huiszoeking werden in zijn slaapkamer bovendien spullen van het slachtoffer gevonden die zij op de dag van haar verdwijning bij zich had", aldus het OM.

Doodsoorzaak

De doodsoorzaak van het meisje kan niet met zekerheid vastgesteld worden. Desondanks acht de officier van justitie het bewezen dat S. verantwoordelijk is voor haar overlijden.

"Om tot deze conclusie te komen, zijn ook andere scenario's zoals zelfdoding of de betrokkenheid van een derde persoon onderzocht", meldt justitie.

Ook heeft de jongen volgens het OM na de verdwijning van het meisje chatgesprekken gewist en probeerde hij een alibi te regelen voor die dag.

Industrieterrein

Het lichaam van het veertienjarige meisje is vorig jaar op 4 juni gevonden in een sloot op een industrieterrein bij Bunschoten. Drie dagen daarvoor was ze als vermist opgegeven. Ze had op de dag van haar vermissing met de destijds zestienjarige S. afgesproken.

De nacht na de vondst van Savannah is S. opgepakt op verdenking van betrokkenheid.

Jeugd-tbs

De zaak vindt achter gesloten deuren plaats, omdat de verdachte nog niet volwassen is. Mocht de jongen jeugd-tbs krijgen, dan kan dit elke twee jaar worden verlengd. De maatregel kan een duur van maximaal zeven jaar hebben.

De jongen ontkent Savannah iets te hebben aangedaan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!