Gelderse school neemt extra maatregelen na overlijden Romy

Het meisje werd in juni vorig jaar verkracht en gedood door een toen veertienjarige medeleerling.

De school heeft na Romy's dood een intern onderzoek verricht. Hieruit is gebleken dat de school haar dood niet had kunnen voorkomen, bevestigt directeur Jan Hofman in een artikel van Omroep Gelderland.

Toch gaat de directie maatregelen nemen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen. Leerlingen die overgaan van de basis- naar de middelbare school krijgen bijvoorbeeld voortaan een extra intakegesprek, vertelt Hofman.

Nauwlettend

"Zeker op een school voor speciaal onderwijs houden we de leerlingen al heel nauwlettend in de gaten", stelt hij. Dit blijkt ook uit de voorlopige resultaten van een onderzoek dat het Toezicht Sociaal Domein heeft ingesteld.

Andere voorbeelden van maatregelen kan Hofman nog niet noemen. "We gaan de komende tijd werken aan een concreet plan van aanpak."

Gedragsproblemen

Romy werd in 2017 vlak voor Eerste Pinksterdag gedood. Nadat ze na een dag school niet was thuisgekomen, is een zoektocht georganiseerd. Haar lichaam werd uiteindelijk gevonden in een sloot in Achterveld.

Romy ging, net als de dader, naar een school voor kinderen met gedragsproblemen.

De toen veertienjarige dader is in november veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs.

