Urenlange vertraging op A1 bij Lochem door ongeval met vrachtwagens

Dit leidt tot een vertraging van 2,5 uur, aldus de verkeersdienst. De politie verwacht dat de stremming nog uren gaat duren.

Verkeer richting Apeldoorn kan omrijden via Zwolle of Enschede. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De politie heeft nog geen melding gemaakt van eventuele gewonden. Volgens RTV Oost gaat het om drie gewonden. Een van hen zou ernstig gewond zijn geraakt.

Afgelopen zaterdag is op dezelfde snelweg al een zwaar ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Bij het ongeval ter hoogte van de plaats Enter is een 64-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur omgekomen. De snelweg is toen ook urenlang afgesloten geweest.

