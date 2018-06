Dode en gewonden door ongeval met vrachtwagens op A1 bij Lochem

De politie verwacht dat het opruimen van de ravage nog uren gaat duren. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat de snelweg nog zeker tot 15.00 uur blijft afgesloten.

Bij het ongeval waren twee vrachtwagens en een busje betrokken. De man die is omgekomen, zat in een van de vrachtwagens. De gewond geraakte weggebruikers zaten in het busje. Het verkeer is na het ongeval compleet vastgelopen. Het ongeluk is tijdens de ochtendspits gebeurd.

Volgens de ANWB hebben automobilisten uren vertraging opgelopen. Verkeer richting Apeldoorn kan omrijden via Zwolle of Enschede.

Afgelopen zaterdag is op dezelfde snelweg al een zwaar ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Bij het ongeval ter hoogte van de plaats Enter is een 64-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur omgekomen. De snelweg is toen ook urenlang afgesloten geweest.

