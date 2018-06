Demonstratieterrein Malieveld krijgt grote opknapbeurt

Volgens Staatsbosbeheer, dat het Malieveld samen met de Koekamp en het Haagse Bos sinds 1899 beheert, kost de opknapbeurt 650.000 euro.

Het ''openbaarste stukje Nederland'', zoals Staatsbosbeheer het Malieveld noemt, is de hele zomer afgesloten en een deel gaat pas met de kermis in september weer open. Een ander deel wordt pas in oktober opengesteld om het ingezaaide gras rust te geven.

De Veteranendag op 30 juni is voorlopig het laatste evenement op het Malieveld. Demonstraties moeten in die periode elders in Den Haag plaatsvinden.

Grote plassen

Door veelvuldig gebruik en hoosbuien zijn op het Malieveld kuilen ontstaan, waardoor zich na regenval grote plassen vormen. Het gras is op sommige delen verdwenen. Nieuw gras, drainagebuizen en natuursteenkorrels onder de grasmat zorgen ervoor dat het veld in de toekomst goed bruikbaar blijft voor protest en bij evenementen.

Het Malieveld is een open vlakte bij het Haagse Bos. Vroeger stonden er ook bomen, maar die werden in de Tachtigjarige Oorlog gekapt, zodat het hout kon worden gebruikt in verdedigingswerken. De vruchtbare grond spoelde weg door de regen, waardoor er geen nieuwe bomen konden groeien. Het veld bleef een open vlakte.

De adel gebruikte het veld later om het spel malie te spelen. Daarbij tikten ze een bal met een houten stok over een baan. Aan het spel heeft het Malieveld zijn naam te danken.

Eigendom

Willem van Oranje bepaalde in 1576 dat het Malieveld en het Haagse Bos tot in eeuwigheid in het bezit van de staat moesten blijven. Het veld en het bos mogen niet worden verkocht en er mogen geen bomen worden gekapt.

Het verbod geldt tot op de dag van vandaag. Daardoor kon het geplande Nationaal Historisch Museum in 2008 niet op het Malieveld komen. En in 2010 bleek dat Staatsbosbeheer het veld en het bos niet mochten verkopen voor een bezuiniging.

Het Malieveld was ook het toneel van de grootste betoging in de Nederlandse geschiedenis. In oktober 1983 demonstreerden meer dan een half miljoen mensen tegen de plaatsing van kernwapens.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!