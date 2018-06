Het gaat om moeder en dochter, aldus de agenten.

De moeder is vermoedelijk onwel geworden of gevallen en is hierbij om het leven gekomen. Volgens de politie overleed kort hierop ook haar gehandicapte dochter, die niet in staat was om hulp in te schakelen of voor zichzelf te zorgen.

De familieleden zijn ingelicht over het onderzoek.