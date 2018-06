Bestuurder van busje dodelijke aanrijding bij Pinkpop aangehouden

Drie gewonden liggen nog in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis, het gaat om een 30-jarige man uit Landgraaf, een 26-jarige man uit Heerlen en een 23-jarige vrouw uit Heerlen. Dat meldt de politie tijdens een persconferentie in Landgraaf waarbij ook de gemeente, de organisatie van Pinkpop en het Openbaar Ministerie (OM) bij aanwezig waren.

De bestuurder van het witte busje is een 34-jarige man uit Heerlen. Hij is na het ongeval doorgereden, waarna de politie een zoektocht op touw zette. De bestuurder heeft zelf na het incident de politie gebeld.

Later in de ochtend is de man door de politie in Amsterdam aangehouden op verdenking van doodslag en poging tot doodslag, laat het OM weten bij de persconferentie. De man wordt maandag nog overgebracht naar het zuiden.

Voertuig

Het onderzoek naar het voertuig en het plaats delict is in volle gang. Ook de bestuurder moet nog worden verhoord. De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Over een motief is nog niets bekend. De politie kon niet zeggen of het om een ongeluk of een opzettelijke daad gaat.

Het incident vond plaats op de Mensheggerweg in Landgraaf, nabij camping B van Pinkpop. De melding kwam binnen bij de politie om 4.06 uur.

Burgemeester

Veel mensen hebben de aanrijding zien gebeuren. Er is Slachtofferhulp ingeschakeld voor wie daar behoefte aan heeft, laat de brandweer weten.

Ook is er een noodnummer ingesteld door de gemeente Landgraaf. Hier kunnen mensen naartoe bellen als ze meer informatie willen over de situatie. Burgemeester Raymond Vlecken is al op locatie geweest om zijn medeleven te betuigen en noemt het incident bij de persconferentie "vreselijk en verschrikkelijk".

Jan Smeets, de organisator van Pinkpop, laat weten "het enorm te doen te hebben met de familie van de slachtoffers". "We waren binnen zes minuten op de plek des onheils", vervolgt Smeets. "Sinds die tijd zijn we bezig geweest met het incident."

Onderzoek

De politie heeft zondagnacht en een groot deel van maandagochtend onderzoek gedaan op de locatie van het incident. Onder meer de politiehelikopter is ingezet om overzichtsfoto's te maken van de weg en de omgeving.

Rond 11.30 uur is de Mensheggerweg weer vrijgegeven.

Campingterrein

De 49e editie van het festival begon op vrijdagmiddag en duurde tot en met zondagavond. Veel mensen sliepen in de nacht van zondag op maandag nog op een van de campingterreinen.

De organisatie van Pinkpop heeft bezoekers van camping B begeleid bij het verlaten van het terrein. Pinkpop meldde maandagochtend al diep geschokt te zijn door de aanrijding.

