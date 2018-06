Zoektocht naar bestuurder busje nog gaande, een dode bij aanrijding Pinkpop

De bestuurder van het busje is na het incident doorgereden.

Volgens de politie is het voertuig mogelijk een witte Fiat Doblo met een Nederlands kenteken met waarschijnlijk de cijfers '257'. De politie werkt samen met eenheden in het buitenland omdat de locatie dicht bij de grens met Duitsland en België ligt. Er zijn al enkele tips van burgers binnengekomen over het voertuig.

De aanrijding vond rond 4.00 uur plaats op de Mensheggerweg in Landgraaf, dit is vlak bij camping B van Pinkpop. Veel mensen waren aanwezig toen het incident plaatsvond, volgens de brandweer is daarom Slachtofferhulp ingeschakeld.

Het is nog niet bekend of het gaat om een ongeluk of een opzettelijke daad. De politie heeft onder meer een politiehelikopter ingezet om onderzoek te doen naar de aanleiding van het incident. De helikopter maakt overzichtsfoto's van de weg.

De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Wel heeft de politie gezegd dat het gaat om bezoekers van het festival.

Noodnummer

De gemeente Landgraaf heeft een noodnummer ingesteld waar mensen naartoe kunnen bellen voor informatie over de situatie. Raymond Vlecken, de burgemeester van de gemeente, is maandagochtend al op de plek van de aanrijding geweest. Hij heeft zijn medeleven betuigd, zei hij op NPO Radio 1.

Omdat de aanrijding vlak bij camping B heeft plaatsgevonden, moeten de bezoekers die hier de nacht hebben doorgebracht het terrein via een andere uitgang verlaten. De organisatie van Pinkpop helpt hierbij.

De organisatoren van het festival hebben laten weten diep geschokt te zijn door de aanrijding en mee te leven met de slachtoffers en diens familieleden.

De 49e editie van het festival begon op vrijdagmiddag en duurde tot en met zondagavond. Zanger Bruno Mars heeft Pinkpop afgesloten. Veel mensen bleven in de nacht van zondag op maandag nog slapen op de campingterreinen.

