OM eist tien jaar cel tegen moeder voor ombrengen Sharleyne (8)

Het OM gaat uit van doodslag en niet van moord zoals ten laste was gelegd. De vrouw is volgens justitie volledig toerekeningsvatbaar.

Sharleyne overleed op 8 juni 2015 na een val van de tiende verdieping van de flat waar ze met haar moeder woonde. Het OM acht overtuigend bewezen dat J. het meisje eerst heeft gewurgd en daarna over de balustrade heeft gegooid.

Twee deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zeggen dat het meisje nog leefde vóór de val en ook een derde deskundige zegt dit niet uit te kunnen sluiten. Het OM gaat er daarom vanuit dat Sharleyne is overleden als gevolg van de val.

Wel was er twijfel of het meisje was gewurgd. Forensisch arts Dingeman Rijken zegt hiervanuit te gaan op basis van de verwondingen op de hals van Sharleyne. De twee deskundigen van het NFI twijfelen hierover.

De officier van justitie zei dinsdag dat het verhaal van Rijken op basis van zijn ervaring en onderbouwing op zitting het meest overtuigend is. Daarnaast is het scenario dat het meisje zelfmoord heeft gepleegd of per ongeluk is gevallen niet aannemelijk.

Motief

Het eventuele motief van J. is niet bekend en blijft volgens de officier ook gissen. Wel werd op de kamer van het meisje een briefje gevonden met de tekst 'Mama, ik haat je'. Ook was de moeder onder invloed van alcohol.

De vrouw zelf ontkent elke betrokkenheid bij de dood van haar dochter. Zij zegt dat ze ‘s nachts wakker werd door de kou en merkte dat het raam van de slaapkamer van Sharleyne openstond. Toen ze uiteindelijk buiten ging kijken, zag ze het lichaam van haar dochter op de grond liggen.

Het OM noemt deze verklaring ongeloofwaardig en schermt met een getuigenverklaring van de bovenbuurman van J., die zegt dat hij de vrouw en haar dochter heeft horen praten. Dat zou betekenen dat ze niet sliep.

Hij zegt ook een doffe klap te hebben gehoord tegen de muur van de slaapkamer en dat zijn kamer ervan trilde. Het OM gaat er daarom vanuit dat er een "incident heeft plaatsgevonden" in de slaapkamer.

Daarna hoorde hij geluiden tegen de reling, gevolgd door weer een klap die klonk als het vallen van een vuilniszak. Andere getuigen hebben de vrouw vlak na de val op de galerij gezien.

Gedrag

J. vertoonde onverklaarbaar gedrag nadat ze het lichaam van haar dochter zag liggen. Ze ging eerst naar een ander appartement op de tweede verdieping en kwam uiteindelijk een kwartier na de val de flat uit.

De gearriveerde agenten zagen de vrouw naar haar auto lopen om sigaretten te halen en troffen twee flesjes bier aan in haar broekrand. J. zegt zich niks meer te kunnen herinneren na het vinden van haar dochter.

Uitspraak

De rechtbank in Assen heeft laten weten meer tijd nodig te hebben dan de twee weken die er normaal voor een uitspraak staat. Ze nemen ook een beslissing over de vordering van Sharleyne's vader, die 100.000 euro eist voor shockschade.

Het OM acht een bedrag van 40.000 op zijn plaats.