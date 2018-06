Politie pakt twee mannen op voor beschieting woning in Eindhoven

De woning in Eindhoven werd in de nacht van zondag op maandag rond 3.00 uur onder vuur genomen. Agenten vonden meerdere hulzen en de gevel van de woning is beschadigd. Ook is een ruit gesneuveld.

Volgens Omroep Brabant gaat het om een leegstaand huis. De woning werd gehuurd door Rob van den B. De man werd meerdere keren veroordeeld voor onder andere witwassen en faillissementsfraude.

Op de A2 ter hoogte van Beesd heeft de politie later een voertuig gestopt, waarin een vuurwapen werd aangetroffen. De twee inzittenden zijn aangehouden en het vuurwapen is in beslag genomen.

De politie Oost-Brabant doet onderzoek naar de schietpartij.

