Twee mannen aangehouden na vondst overleden vrouw in woning Rotterdam

De mannen waren ook in de woning aan de Grotemarkt, aldus de politie. Het tweetal is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Volgens lokale media gebeurde dit in een woning in de Markthal.

Het is nog niet duidelijk hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie is een onderzoek naar de toedracht van het overlijden gestart.

