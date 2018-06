Verdachte weer vrij na fataal schietincident met jager in Vriezenveen

De man is nog wel verdachte in de zaak, zegt een woordvoerder van de politie zondag.

Het onderzoek naar het schietincident op de Paterswal in Vriezenveen is nog in volle gang. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er sprake is van een misdrijf of van een ongeluk.

Zaterdagochtend kwam bij de politie een melding binnen over een schietincident met twee jagers. Hulpdiensten kwamen direct ter plaatse, maar reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten. De 46-jarige man werd direct meegenomen voor verhoor.

Volgens lokale media zeiden ooggetuigen dat de twee jagers samen op pad gingen en dat in de auto een geweer zou zijn afgegaan, maar de politie heeft dit nog niet bevestigd.

