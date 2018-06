Dakloze man in drugslab Geldrop stierf door hartfalen

Het slachtoffer had geen vaste woon- of verblijfplaats en verbleef vermoedelijk al wekenlang in de loods waar hij met chemicaliën werkte en ook sliep.

"Er was daar een slaapplek ingericht. Het hartfalen komt vermoedelijk doordat hij langdurig in een omgeving met giftige dampen verbleef", aldus een woordvoerder.

In november kwamen in Kaatsheuvel, ook in Brabant, twee mannen om het leven in een garage die als amfetaminelaboratorium was ingericht. Twee anderen moesten toen gewond naar het ziekenhuis.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!