Gevonden overleden man bij drugslab in Geldrop was dakloze

"We gaan uit van een verband, maar houden alle scenario's open'', aldus een woordvoerder van de politie.

De loods maakt deel uit van een bedrijfsverzamelgebouw. ''De man is zeer waarschijnlijk in de garagebox met de chemicaliën aan het werk geweest en daarbij lijkt iets mis te zijn gegaan. Hij is onwel geworden, wist nog naar buiten te komen, maar is op straat overleden.'' Specialisten doen onderzoek in de loods.

Uit het eerste onderzoek maakt de politie op dat de man vermoedelijk al weken in de garagebox verbleef. Zo was er een slaapplek ingericht.

In november vorig jaar zijn in Kaatsheuvel, ook in Brabant, twee mannen om het leven gekomen in een garage die was ingericht als amfetaminelaboratorium. Twee anderen moesten gewond naar het ziekenhuis worden gebracht.

"Al jaren waarschuwen wij voor de risico's van dit soort verboden drugslabs, waar mensen in een niet-professionele omgeving met giftige stoffen in de weer zijn", aldus de politiewoordvoerder.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!