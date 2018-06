Overleden man gevonden op industrieterrein in Geldrop

''We gaan ervan uit dat er een verband is, maar houden alle scenario's open'', aldus een politiewoordvoerder.

In de loods werd volgens hem gewerkt met chemicaliën voor de productie van synthetische drugs. ''Het lijkt erop dat de man in de loods giftige damp heeft ingeademd, naar buiten is gelopen en daar onwel is geworden.''

De loods maakt volgens de woordvoerder deel uit van een bedrijfsverzamelgebouw.

In Kaatsheuvel zijn in november vorig jaar twee mannen om het leven gekomen in een garage die was ingericht als amfetamine-laboratorium. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

''Al jaren waarschuwen wij voor de risico's van dit soort verboden drugslabs, waar mensen in een niet-professionele omgeving met giftige stoffen in de weer zijn'', zegt de politiewoordvoerder.