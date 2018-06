Verdachte aangehouden na brand in bakkerij Schagen

De brand is rond 23.00 uur in een container ontstaan. Van daaruit is het vuur overgeslagen naar de bakkerij aan de Gedempte Oude Gracht in de Noord-Hollandse plaats. Pas rond 3.00 uur was de brandweer het vuur meester en kon met het nablussen worden begonnen.

De bakkerij is onderdeel van een blok dat ook verschillende woningen omvat. Ten tijde van de brand was niemand in de huizen aanwezig. Er is niemand gewond geraakt.

In de buurt was ook een kermis gaande. Dit heeft de situatie volgens een woordvoerder van de brandweer hectisch gemaakt, maar heeft verder niet tot overlast geleid. Wel waren er kijkers. Sommigen van hen zaten "goed in de olie", aldus de woordvoerder.

