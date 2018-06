Huis Satudarah-lid in Vught donderdag beschadigd door vuurwerk

Dat staat in een brief die de gemeente na de aanslag aan buurtbewoners heeft gestuurd. De gemeente belooft ook extra politiepatrouilles in te zetten om de buurt veilig te houden.

Donderdagnacht bracht een onbekende dader zwaar vuurwerk aan op het raam. Toen dit afging, veroorzaakte dat een gigantische knal, waardoor omwonenden erg schrokken. Het huis raakte zwaar beschadigd.

De bewoner van het huis, die waarschijnlijk doelwit was van de aanslag, was thuis maar is niet gewond geraakt.

De bewoner heeft overigens ook een brief gekregen van de gemeente met daarin een officiële waarschuwing. Bij het eerstvolgende incident kan het gebeuren dat de man een gebiedsontzegging krijgt, of dat de woning wordt gesloten.

