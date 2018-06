Man (49) na 17 jaar veroordeeld tot 6 jaar cel voor verkrachting Amsterdam

De gewelddadige verkrachting vond plaats in juli 2001. Het slachtoffer werd toen in het Sloterpark van achteren vastgegrepen, waarna zij op de grond viel en de man haar mishandelde. De 25-jarige vrouw heeft hier onder andere een gebroken enkel, een blauw oog, krabsporen en een gekneusde oogkas aan overgehouden.

Destijds kon niet worden vastgesteld of het om een verkrachting ging, omdat het slachtoffer bewusteloos was. Uit DNA-sporen op het slachtoffer kon later worden opgemaakt dat dit wel het geval was.

De sporen kwamen echter niet overeen met veroordeelde mannen, tot vorig jaar. De verdachte moest toen verplicht DNA afstaan vanwege een veroordeling voor bedreiging.

Vonnis

De man is hiernaast vrijdag ook veroordeeld voor een poging tot verkrachting in zijn woning in 2016. Hij zou toen het slachtoffer op straat hebben aangesproken en gevraagd hebben of zij in zijn woning wilde schoonmaken.

Het vonnis van de rechtbank komt overeen met de eis van justitie.