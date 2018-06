Drie jaar cel en tbs voor doodsteken vrouw bij Rabobank Utrecht

De rechtbank heeft eerder al dezelfde straf en maatregel opgelegd.

De 41-jarige vrouw was een willekeurig doelwit. De 32-jarige man liep vorig jaar februari rond station Utrecht Centraal en heeft de vrouw in het voorbijgaan op de Croeselaan neergestoken. Zij is hierna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar ze is overleden aan haar verwondingen.

Volgens deskundigen heeft de man last van schizofrenie. Hij heeft een uitgebreid verleden met psychotische klachten. Ten tijde van het steekincident verkeerde de man ook in een verwarde, psychotische toestand. Hij was toen gestopt met het innemen van zijn antipsychotische medicijnen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder in hoger beroep negen jaar cel geëist. Het OM verwijt de man dat hij zijn medicijnen niet had ingenomen. Volgens het hof is dit echter onderdeel van zijn ziekte.