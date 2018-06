OM onderzoekt mogelijk lek burgemeestersbenoeming Amsterdam

De voorzitter van de commissie, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Johnas van Lammeren, heeft op 3 mei aangifte gedaan naar aanleiding van een publicatie in De Telegraaf over de kwestie. De krant berichtte onder andere hoe de commissie overleg pleegt.

De twaalf leden van de commissie zijn verhoord. Het onderzoek van de politie is inmiddels afgerond, laat een woordvoerder van het OM weten. Wat die heeft geconcludeerd, kon hij niet zeggen.

Komende week beslist het OM of er een vervolgonderzoek komt, zegt de woordvoerder. Als er een vervolgonderzoek wordt ingesteld, gebeurt dat door de Rijksrecherche.

Lekken

Het lekken in de procedure van een burgemeestersbenoeming is strafbaar. Commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, had daar ook voor gewaarschuwd voordat de sollicitatieprocedure begon.

Het is niet voor het eerst dat er sprake is van een mogelijk lek. In 2010 was al bekend dat Annemarie Jorritsma het zou opnemen tegen Eberhard van der Laan.

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester volgt op het overlijden van Eberhard van der Laan. Op dit moment neemt Jozias van Aartsen de functie waar. Het is de bedoeling dat in juli de nieuwe burgemeester wordt benoemd.